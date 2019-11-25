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“رجل الحبال” يحبس الأنفاس بفيديو جديد على ارتفاع 150 مترا

“رجل الحبال” يحبس الأنفاس بفيديو جديد على ارتفاع 150 مترا
http://almnatiq.net/?p=802055
المناطق - وكالات

مرة أخرى، أثبت الفرنسي ناثان بولين قدرة كبيرة على كسر حاجز الخوف، وسار فوق حبل رفيع على ارتفاع شاهق حيث بدا وكأنه يطير.

وتمكن بولين (25 عاما)، المتخصص في المشي على الحبال، من السير على سلك تم مده بين برجين تجاريين بمنطقة لا ديفونس في باريس.

ويرتفع الحبل عن سطح الأرض نحو 150 مترا، أي ما يعادل ارتفاع 50 طابقا تقريبا.

وبدا “رجل الحبال” في مقاطع الفيديو التقطت من مسافة بعيد، وكأنه يسير في الهواء، لكن بعد التدقيق قليلا يظهر الحبل.

واستطاع بولين المحافظة على توازنه أثناء السير، ولم ينحن كثيرا متحديا قانون الجاذبية، وخاص المهمة الخطيرة بينما كان يربط جسمه بحبل أمان.

وتمكن الشاب الفرنسي من تحقيق أرقام قياسية في مجال المشي فوق الحبال خلال السنوات الماضية، وفي 2017، نجح في السير فوق حبل ممتد من ساحة في باريس إلى برج إيفل.

https://twitter.com/cgirecrute_fr/status/1197821773552799744

 

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