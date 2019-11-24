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مدير شرطة القصيم يلقد المطيري والقيعاني رتبتهما الجديدة

مدير شرطة القصيم يلقد المطيري والقيعاني رتبتهما الجديدة
http://almnatiq.net/?p=802070
المناطق / بريدة

قلّد سعادة مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي بمكتبه صباح اليوم كلاً من الرائد نايف بن مقبل المطيري والرائد أحمد بن صالح القيعاني رتبتهما الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيتهما ، وذلك بحضور نائب مدير شرطة المنطقة اللواء سليمان بن منصور الخليوي والمساعد لشئون الأمن العميد عبدالرحمن بن عيد العتيبي ..

هذا وقد قدم اللواء ” بن مرضي ” التهنئة لهما بهذه المناسبة ، متمنياً لهما التوفيق والسداد في خدمة الدين والمليك والوطن ..

فيما عبرا من جانبهما عن فخرهما واعتزازهما بهذه الثقة الغالية ، سائلين الله العلي القدير بأن تكون هذه الترقية حافزاً لهما على تقديم المزيد من البذل والعطاء ..

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