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مدرسة بالجوف تطبق مقياس بيركمان لبناء الفرق الاحترافية

مدرسة بالجوف تطبق مقياس بيركمان لبناء الفرق الاحترافية
http://almnatiq.net/?p=802071
المناطق - الجوف

نفذت مدرسة مؤتة الثانوية بمحافظة طبرجل والتابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ورشة عمل بعنوان “بناء فرق العمل الاحترافية بتطبيق مقياس بيركمان”.
وأوضح قائد المدرسة الأستاذ إبراهيم بن عبدالله الشهري أن الورشة
تهدف إلى معرفة نقاط القوة لدى فريق العمل وكيفية توظيفها، بما يساهم في تحسين نواتج التعلّم وتعزيز السلوك الإيجابي لدى المتعلمين.

وقال إن الورشة استهدفت مجموعة من المعلمين حسب التخصصات، وقد سبق تنفيذ الورشة تحليل شخصيات جميع أعضاء الفريق عن طريق مشرف التدريب التربوي ومستشار برنامج “بيركمان” الأستاذ سعد بن خميس الشراري.
من جانبه، أوضح الشراري أن البرنامج يهدف إلى اكتشاف نقاط القوة عند الأفراد، كما يساهم البرنامج في ابراز احتياجات الموظفين النفسية في عدة محاور، مثل: التنظيم والتغيير والتركيز واتخاذ القرارات والطاقة البدنية والطاقة الاجتماعية، ثم يضع مسارات وظيفية مقترحة حسب نتائج كل شخصية .

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