الفيصل يقدم شكره لخادم الحرمين وولي عهده نظير ما تحظى به مكة المكرمة من رعاية واهتمام

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قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بالمنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – نظير ما تحظى به المنطقة من رعاية واهتمام في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال ترؤس أمير منطقة مكة المكرمة اجتماع جمعية مراكز الأحياء في المنطقة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، حيث جدد الأمير خالد الفيصل التأكيد على دور الأمير عبد المجيد بن عبدالعزيز _ يرحمه الله_ في وجود مراكز الأحياء التي بدأها من المدينة المنورة، حين كان أميراً لها، ونقل تجربتها معه إلى مكة المكرمة.

وثمّن الأمير خالد الفيصل دور مراكز الأحياء خصوصاً في محافظة جدة، مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد، نظير ما حققته المراكز في المحافظة من نجاح، مستدلًا سموه بإنشاء 4 مراكز نموذجية فيما يجري العمل على تنفيذ 4 أخرى في أحياء الروضة، القرينية، الشاطئ، وحي الأمير فواز النموذجي، حاثاً المسؤولين في العاصمة المقدسة والطائف على محاكاة التجربة وتطوير العمل والارتقاء به في سبيل الوصول للأهداف المنشودة لتؤدي هذه المراكز دورها المجتمعي المُناط بها.

وتخلل الاجتماع المواقفة على تسمية أعضاء الجمعية للدورة المقبلة ، كذلك استعراض لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية والتي يأتي في مقدمتها إنشاء 4 مراكز أحياء نموذجية جديدة في محافظة جدة، إلى جانب إنشاء مركز للأنشطة الشبابية وآخر للأنشطة النسائية بمحافظة الطائف.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

واطّلع الأمير خالد الفيصل على المراكز الحديدة المزمع تنفيذها في جدة والطائف خلال الفترة المقبلة.