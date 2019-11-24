أمين عسير يوجه برفع الجاهزية لاحتواء آثار موسم الأمطار

المناطق - أبها

وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، الوكالات والإدارات الإشرافية المختصة و كافة البلديات ، برفع درجة الاستعداد لاحتواء آثار موسم الأمطار التي تشهدها المنطقة هذه الأيام .

وتضمنت توجيهات الحميدي ، رفع الجاهزية لأي طارئ، مع أهمية مضاعفة الجهود في هذا الشأن، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان التعامل السريع والفعال وقت الحالة المطرية.

و تضمنت التوجيهات بمباشرة الإدارات المختصة بالأمانة و البلديات تصريف مياه الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، مع إزالة التجمعات المائية في المواقع غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، فضلًا عن متابعة تشغيل مشاريع تصريف المياه وأداء العبارات الصندوقية والمفتوحة، والتأكد من أداء المضخات بالأنفاق، ونشر مضخات شفط متنقلة والآليات والمعدات في الأماكن الحرجة ، والتفاعل السريع مع البلاغات التي تتلقاها غرفة عمليات الأمانة وغرفة العمليات المشتركة.

و جاءت هذه التوجيهات تفعيلا لخطة العمل الاستباقية التي وضعت الأمانة مسبقا استعدادا لموسم الأمطار ، الجدير بالذكر فإن الأمانة قد خصصت خطوط لخدمة العملاء لتلقي بلاغات المواطنين على مدار الساعة، ونقلها لفرق العمل الميدانية لمباشرتها على الفور.