الأميرة مضاوي بنت سعود تفتتح فعاليات المسرح المدرسي بتعليم الجوف

الجوف - محمد الحسن

افتتحت حرم سمو أمير منطقة الجوف صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، فعاليات مشروع المنافسات النهائية للمسرح المدرسي والذي يقام في مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا، بمشاركة 30 فريق مسرحي تمثل الإدارات التعليمية الفائزة في التصفيات الأولية.

والقت الكلمة الترحيبية نيابة عن المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي مساعدته للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع رحبت من خلالها بسمو الأميرة مضاوي بنت سعود.

وبينت أن القوة الجوهرية للمسرح تتجلى في فعالية حِراكِه المجتمعي والثقافي والذي تشكل المدارس فيه قاعدة الانطلاق الصلبة، “كما أن قوة المسرح تأتي حينما تتجسد عبقرية الشباب فتنطلق على منصة إعلامية هادفة بهندسة فكرية سليمة، واشارات ذكية فذة تعالج قضايا عصرية بنص مميز لامسه النقد الإيجابي لتحسين مخرجاته”.

من جانبها، شكرت مديرة إدارة النشاط الثقافي والاجتماعي في الإدارة العامة لنشاط الطالبات بوزارة التعليم الدكتورة جواهر الرشود لسمو الأميرة مضاوي بنت سعود رعايتها الكريمة لمنافسات المسرح المدرسي.

وقالت: “المسرح المدرسي يمثل رسائل إنسانية عظيمة، فهو المجال الأوسع الذي تبرز من خلاله حضارات الأمم وثقافاتها وهويتها، وللمسرح المدرسي دور هام في غرس المبادئ الدينية والهوية الوطنية والقيم التربوية والأخلاق الفاضلة من خلال النصوص المسرحية الهادفة، وللمسرح دور عظيم في تكوين شخصية الطالبات”.

وأوضحت أن البرنامج يسير بمرحلتين أولية وختامية، في المرحلة الأولى استقبال النصوص وتحكيمها من قبل لجنة التحكيم والمرحلة الختامية تم ترشيح “30” نصاً مسرحياً يتم تحكيمها من خلال لجان عالية المستوى لترشيح المسرحيات ومستوياتهن.

وتوالت فقرات الحفل المتنوعة من ثقافية إلى وطنية والتي كانت من أداء طالبات المدارس بالإضافة إلى لوحات ترحيبية بالضيوف والمشاركات من الإدارات التعليمية.

وتجولت سمو الأميرة مضاوي بنت سعود على الأركان المصاحبة واطلعت على العديد من الأنشطة الثقافية والموروثات الاجتماعية والصناعات اليدوية المميزة.

وبدأت العروض المسرحية على حسب الجدول الزمني بمسرحية “بائعة الصوف” من إدارة تعليم مكة المكرمة، ومسرحية “الزائر الغريب” من إدارة تعليم عنيزة، ومسرحية “إشراقة أمل” من إدارة تعليم المدينة المنورة.