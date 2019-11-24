أمانة عسير تزرع أكثر من 18 ألف شجرة

المناطق - أبها

أنهت أمانة منطقة عسير زراعة نحو 18.032 ألف شجرة متنوعة في مختلف مدن ومحافظات منطقة عسير مع نهاية العام الحالي .

و أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن أعمال التشجير شملت الطرق الرئيسية ، والحدائق والمرافق العامة ، إضافة الى تشجير واجهات المنازل والمساجد و التي تأتي ضمن مبادرة تشجير مدينة أبها.

لافتاً الى أن هذه المشاريع ستعزز إنطلاقة المرحلة الأولى في مدينة أبها الى باقي محافظات منطقة عسير، مؤكداً حرص الأمانة على توفير الغطاء النباتي من خلال هذه الأشجار لما لها من أثر جمالي على المنطقة بالإضافة إلى أهميتها كمصدراً للأكسجين ، وعامل جذب سياحي للمدينة .

منوها إلى أن أنواع الأشجار التي تم زراعتها كانت مختارة من البيئة المحلية دائمة الخضرة ، وتحتاج إلى كميات قليلة من المياه، ولا تشكل خطورة على البنية التحتية للمباني.

وأختتم الحميدي تصريحه قائلاً إن عمليات التشجير في المدن تعمل على تخفيف بعض الآثار السلبية مثل التصحر، وبالتالي جعل المدن أكثر مرونة لمثل هذه التغييرات، بما يجعل المدن أكثر استدامة من الناحية الإجتماعية والإقتصادية والبيئية ،

مبينا بأن أمانة عسير تسعى إلى الإسهام في جودة الحياة وأنسنة المدن من خلال المساهمة في مبادرة التشجير بهدف زيادة الرقعة الخضراء وزيادة حصة نصيب الفرد منها وتحسين المشهد الحضري .

الجدير بالذكر فقد شملت أعمال التشجير عدة أنواع من الأشجار المختارة بعناية و منها أشجار الجاكرندا والبونسيانا والاكاسيا والجلوكا والاكاسيا ندوزا .