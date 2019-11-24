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نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع البيئة والمياه والزراعة المعين بالمنطقة

نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع البيئة والمياه والزراعة المعين بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=802145
جازان - فضة عطيف
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان المهندس محمد بن علي آل عطيف.
واستهل سمو نائب أمير منطقة جازان اللقاء بكلمة أشار فيها إلى أهمية تنمية المناطق الزراعية وفق رؤية المملكة 2030 ، مستعرضاً سموه ما تمتاز به المنطقة من مقومات زراعية في السهل والجبل, وما عرفت به من منتجات ذات جودة عالية ومنها البن والكاكاو وغيرها من الفواكه والنباتات العطرية التي تتم زراعتها في المناطق الجبلية وتجد الدعم والاهتمام من عددا من الجهات ومنها ارامكو , وكذلك زراعة المانجو والتين والجوافة والباباي والعديد من أصناف الخضار التي تعرف بزراعتها المحافظات الساحلية بالمنطقة.
وشدد سموه على أهمية الحرص على المياه والترشيد في استهلاكه بما يسهم الأمن المائي والغذائي بالمملكة ، ورفع كفاءة الخدمات المختلفة ، والمحافظة على البيئة ، وابتكار حلول لتعزيز استدامة هذين القطاعين , منوهاً بجهود معالي وزير البيئة والمياه والزراعة وفرع الوزارة في المنطقة والجهود المبذولة في دعم المزارعين و مربي الماشية بالمنطقة.
من جانبه أعرب المهندس آل عطيف عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير منطقة جازان, وما استمع إليه من توجيهات ، مؤكداً حرصه ومنسوبي فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة على بذل المزيد من الجهود لكل ما من شأنها خدمة قطاع الزراعة وأهالي المنطقة.

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