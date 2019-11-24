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الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير فرع الخدمة المدنية المكلف بالمنطقة

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير فرع الخدمة المدنية المكلف بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=802148
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم , مدير فرع وزارة الخدمة المدنية المكلف بالمنطقة محمد بن ناصر المهيهي.
ورحب سمو نائب أمير منطقة جازان  , مقدماً سموه التهنئة لمدير فرع وزارة الخدمة المدنية بجازان بمناسبة تعيينه مديراً للفرع , متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله لخدمة أبناء وبنات المنطقة.
ونوه سموه ، بدور وزارة الخدمة المدينة في رفع مستويات الأداء الوظيفي وتحقيق الكفاءة الشاملة وتطوير العملية الإدارية بالمنطقة وغيرها من مناطق وطننا العزيز.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات التي تهم عمل الوزارة والخدمات التي تقدمها لمنسوبي الإدارات الحكومية بالمنطقة , وسبل التعاون بين إمارة المنطقة ووزارة الخدمة المدنية وغيرها من الجهات الحكومية في مجالات التطوير والتواصل والرقي بمستوى الأعمال والمهام المناطة بفرع الوزارة والنشاطات والسبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطن وكل ما يسهم في رفع أداء الموظف الحكومي.
من جهته أعرب مدير فرع الخدمة المدنية ، عن شكره لسمو نائب أمير منطقة جازان ، على ما يجده فرع المنطقة من دعم ومتابعة مستمرة, مؤكداً أن لائحة الموارد البشرية التي جرى إطلاقها مؤخراً تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية بمنحها الكثير من الصلاحيات للجهات الحكومية التي تهدف إلى الانعكاس على الوظيفة العامة والموظف العام.

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