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أمير القصيم يستقبل رئيس مركز مدرج وأعضاء لجنة مزاد الإبل

أمير القصيم يستقبل رئيس مركز مدرج وأعضاء لجنة مزاد الإبل
http://almnatiq.net/?p=802155
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، رئيس مركز مدرج شلاح بن عبدالله بن مضيان، وأعضاء اللجنة الأهلية المنظمة لمزاد الإبل في مدرج، اللذين قدموا للسلام على سموه ، بمناسبة نجاح المزاد.


واستمع سمو أمير القصيم خلال اللقاء إلى كلمة من رئيس مركز مدرج تحدث فيها عن المزاد وما صاحبه من نشاط اقتصادي في البيع والشراء، والذي كان له أثر واضح في تعزيز الحراك الاقتصادي للمركز، وتسلم سموه خلال اللقاء درع شكر وتقدير من رئيس مركز مدرج بمناسبة نجاح مزاد الإبل الذي تم الإشراف عليه من قبل عدة جهات حكومية خلال الفترة من 3 وحتى 18 / 2 / 1441هـ.

 

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بما قامت به الجهات الحكومية ومنسوبيها من جهود في تنظيم ونجاح المزاد، مؤكداً على أن كل ما يخدم المنطقة وأهلها نحن معه قلباً وقالباً, منوهاً بالأعمال المبذولة التي يقدمها رئيس المركز ورئيس بلدية شري وكافة مدراء الجهات الحكومية المشاركة، مشيراً على أهمية مضاعفة الجهود لتطوير المزاد وتعزيز البرامج والفعاليات المصاحبة ، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد في مجال عملهم.

وفي نهاية اللقاء، قدم رئيس مركز مدرج وأعضاء اللجنة الأهلية المنظمة لمزاد الإبل شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة القصيم على اهتمامه ومتابعته الدائمة للمركز والأهالي ، مثمنين توجيهات سموه السديدة لخدمة المركز وأهله.

حضر اللقاء مدير بلدية شري المهندس محمد النفيعي ، ومدير شرطة شري العقيد عثمان العقيلي ، ومدير شرطة مدرج الرقيب عبيد الحربي ، ومدير شرطة البطين الرائد خويتم العتيبي ، ومدير شرطة قصيباء رئيس رقباء مرضي الحربي. 

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