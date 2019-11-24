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وزارة الحج والعمرة : إصدار 1339376 تأشيرة عمرة ونحو 1133365معتمرًا يصلون إلى المملكة

وزارة الحج والعمرة : إصدار 1339376 تأشيرة عمرة ونحو 1133365معتمرًا يصلون إلى المملكة

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وزارة الحج والعمرة : إصدار 1339376 تأشيرة عمرة ونحو 1133365معتمرًا يصلون إلى المملكة

وزارة الحج والعمرة : إصدار 1339376 تأشيرة عمرة ونحو 1133365معتمرًا يصلون إلى المملكة
http://almnatiq.net/?p=802170

أعلنت وزارة الحج والعمرة صدور 1339376 تأشيره وذلك منذ غرة شهر محرم هذا العام و حتى 27 من ربيع الأول 1441هـ، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 1133365معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 297491معتمرًا، فيما سجلت إحصائيات أعداد المغادرين من مختلف المنافذ 835874 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.
وأوضحت الوزارة في بيان إحصائي أن دخول المعتمرين إلى المملكة تنوع بين المنافذ الجوية التي وصل عبرها 1088608معتمرًا، فيما وصل عن طريق المنافذ البرية 44750معتمرًا، بينما وصل 7معتمرين عبر المنافذ البحرية.
وعن أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 319494، تليها إندونيسيا 306461، وثالثاً جاءت الهند 195345، ثم ماليزيا 50841، وتركيا خامسا ب 50775معتمرًا.
وتأتي بعدها كل من: بنجلادش 36021، الجزائر 28785، المغرب 18146،العراق 16851، الأردن 16223 معتمراً.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة أطلقت في وقت سابق بالتزامن مع انطلاقة موسم العمرة لهذا العام مراكز “عناية” والتي تقدم الخدمات الشاملة للمستفيدين سواء من قطاع الأفراد أو قطاع الأعمال، كما طورت الوزارة محرك الحجز المركزي “مقام” والذي يتيح لطرفي الخدمة سواءً شركات العمرة أو الفنادق أو شركات النقل من جهة، والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف من جهة أخرى، التعاقد بشكل مباشر من خلال منصات السفر العالمية، في منظومة من تقنيات التوثيق والذكاء الاصطناعي التي تتيح توثيق كافة عمليات التعاقد وحفظ حقوق الطرفين لتحقيق أعلى مستويات الرقابة والشفافية بين أطراف الخدمة.
كما يتيح محرك الحجز المركزي “مقام” بالتكامل بين وزارة الحج والعمرة ووزارة الخارجية ومركز المعلومات الوطني إصدار التأشيرات الإلكترونية دون الحاجة للمعاملات الورقية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها.

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