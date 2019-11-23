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محافظ ينبع التقى رئيس االلجنة التنسيقية للمهندسين بينبع

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محافظ ينبع التقى رئيس االلجنة التنسيقية للمهندسين بينبع

محافظ ينبع التقى رئيس االلجنة التنسيقية للمهندسين بينبع
http://almnatiq.net/?p=802173
المناطق - ينبع

أستقبل اليوم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة المهندس عوض بن عايد الحربي رئيس اللجنة التنسيقية  للمهندسين بينبع وأعضاء اللجنة  من مهندسين ومهندسات  في دورته الجديدة

وفي بداية اللقاء رحب بهم المحافظ متمنيا لهم التوفيق وثمن جهود فرع اللجنة بينبع  الرامية للارتقاء بدور المهندس السعودي في مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني وذلك عن طريق أيجاد بيئة ملائمة للجنة  في أطارها من أداء رسالتها العلمية والمهنية

ثم  قدم رئيس اللجنة التنسيقية  عرضا تعريفيا عن اللجنة التنسيقية  للمهندسين ومهامها ومنافع العضوية وفروعها وأهدافها وطموحاتها بينبع

وفي ختام اللقاء أبدى المحافظ رغبة المحافظة بجميع قطاعاتها في التعاون مع اللجنة  التنسيقية  للمهندسين لتحقيق ما فيه مصلحة الوطن عامة وينبع خاصة ثم قدم أعضاء اللجنة هدية تذكاريه للمحافظ تقديرا وعرفانا بدوره الهام .

 

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