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أمير القصيم يستقبل المشرف العام على لجنة البيئة بالمنطقة وأعضائها

أمير القصيم يستقبل المشرف العام على لجنة البيئة بالمنطقة وأعضائها
http://almnatiq.net/?p=802182
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتبه بديوان أمارة المنطقة بمدينة بريدة, اليوم, سمو الأمير متعب بن فهد الفيصل الفرحان, المشرف العام على رابطة أصدقاء البيئة بالمنطقة مستشار سمو رئيس مجلس إدارة محمية الملك عبدالعزيز ومحمية الملك سلمان, بمناسبة عقد الاجتماع الأول للجنة بعد تشكيلها.

 

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بالجميع, منوهاً بما تحظى به البيئة بالمملكة من اهتمام وعناية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ, مثنياً على الجهود التي يبذلها سمو المشرف العام على اللجنة وكافة أعضاءها لخدمة البيئة بالمنطقة, مؤكداً على أهمية مواصلة الاهتمام بالتوازن البيئي والحفاظ عليه وتنمية البيئة ومكافحة الاحتطاب الجائر, مبيناً أن أبناء الوطن على قدر كبير من المسؤولية تجاه الحفاظ على البيئة بروح التكاتف والتعاون مع كافة الجهات الحكومية والأهلية, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود, وأن يوفق الجميع لكل خير.

 

من جهته قدم سمو الأمير متعب بن فهد الفيصل الفرحان, المشرف العام على رابطة أصدقاء البيئة بالمنطقة مستشار سمو رئيس مجلس إدارة محمية الملك عبدالعزيز ومحمية الملك سلمان, شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على تشجيعه الدائم ودعمه لكل عمل خادم للبيئة والحفاظ عليها, مؤكداً على أن اللجنة ستعمل على تعزيز دورها في الحفاظ على البيئة بروح الأسرة الواحدة بالتعاون مع كافة القطاعات ذات العلاقة, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود.

 

حضر اللقاء وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سلمان الصوينع, ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي, ومدير خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن الفريحي, والدكتور عبدالله المسند, وأعضاء اللجنة.

 

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