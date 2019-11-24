تدوير القيادات الإدارية واستحداث عدداً من الإدارات بأمانة منطقة المدينة المنورة

المناطق - المدينة المنورة

أصدر أمين منطقة المدينة المنورة المكلف المهندس فهد بن محمد البليهشي عدداً من القرارات الإدارية تقضي بتدوير القيادات الإدارية في أمانة المنطقة وبلدياتها وإنشاء إدارات جديدة ، وتهدف التشكيلات إلى تجديد الطاقات والاستفادة من الكوادر الشابة في الأمانة والبلديات التابعة ودمجها مع الخبرات لنقل المعرفة. وشملت القرارات :

تكليف المهندس/ عبدالله بن عبدالوهاب العقيل مديراً للإدارة العامة للتشغيل والصيانة.

تكليف المهندس / عبدالله بن علي مكي رئيساً لبلدية محافظة وادي الفرع.

تكليف الأستاذ / محمد بن فواز الشمري رئيساً لبلدية محافظة بدر.

تكليف الدكتور/ محمد بن مبارك السهلي رئيساً لبلدية محافظة العلا.

تكليف الأستاذ / ناصر بن عبدالله العلياني رئيساً لبلدية محافظة المهد.

تكليف المهندس/ عايد بن حسين البليهشي مشرفاً للإدارة العامة لخدمة العملاء.

تكليف الأستاذ/ ثامر بن عبدالله الفاضل رئيساً لبلدية أبيار الماشي.

تكليف الأستاذ/ ماهر بن سعد المطيري رئيساً لبلدية الصويدرة.

تكليف الأستاذ/ محمد بن ناصر آل مردف مديراً للإدارة العامة للتنمية المجتمعية.

تكليف المهندس/ موسى بن عبدالله الميمني مديراً مكلفاً لمكتب إدارة المشاريع PMO.

كما تضمنت القرارات:

إنشاء إدارة بمسمى ” الإدارة العامة للتنمية المجتمعية ”

إنشاء إدارة بمسمى ” الإدارة العامة لخدمة العملاء “.

تشكيل أعضاء لجنة طلبات الترشيح للمشاركات العلمية.

فصل الإدارة العامة للتشغيل والصيانة عن وكالة المشاريع.

إنشاء وحدة بمسمى ” إدارة حماية الشعب المرجانية “.

فصل الإدارة العامة للأراضي عن وكالة الاستثمار لتصبح الإدارة العامة للأراضي والمساحة وتتبع وكالة التعمير والتنمية العمرانية.

ضم إدارة المباني الآيلة للسقوط للإدارة العامة للتشغيل والصيانة.

نقل إدارة مراقبة التعديات لوكالة شئون البلديات.

نقل إدارة مراقبة المباني لوكالة شئون البلديات.