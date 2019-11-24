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كشافة تعليم المنطقة الشرقية تحقق بيرق التميز الكشفي والمركز الأول

كشافة تعليم المنطقة الشرقية تحقق بيرق التميز الكشفي والمركز الأول

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كشافة تعليم المنطقة الشرقية تحقق بيرق التميز الكشفي والمركز الأول

كشافة تعليم المنطقة الشرقية تحقق بيرق التميز الكشفي والمركز الأول
http://almnatiq.net/?p=802197
المناطق - الدمام

حققت كشافة تعليم المنطقة الشرقية ممثلة بكشافة ثانوية الثقبة بيرق التميز الكشفي والمركز الأول وذلك من خلال منافسات رسل السلام للتميز الكشفي على مستوى المملكة لهذا العام ١٤٤١ ، والتي أطلقتها وزارة التعليم ضمن برامجها المركزية ، والتي استضافت تصفياتها النهائية الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة .
وأوضح مدير  إدارة نشاط الطلاب بتعليم المنطقة الشرقية حاتم بن عبدالرحيم الغامدي أن هذه المنافسات تصمم ويخطط لها منذ بداية العام وتنطلق على عدة مراحل بدءً من المدرسة ثم المفوضية ثم على مستوى المنطقة ثم على مستوى المملكة وتسهم في صقل شخصيات أبنائنا الطلاب وتنمية شخصياتهم السلوكية ليكونوا عنصراً فاعلاً في المجتمع وتعزيز روح الوطنية في نفوسهم .
ومن جهته أوضح القائد الكشفي مشرف مركز التدريب الكشفي بالمنطقة الشرقية فيصل نياف العتيبي أن النشاط الطلابي بشكل عام والنشاط الكشفي بشكل خاص يحظى بمتابعة مستمرة من لدن سعادة مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان ليحقق النشاط الطلابي رسالته وأهدافه ويحقق أعلى معايير التميز والجودة .
الجدير بالذكر ان كشافة المنطقة الشرقية حققت هذا التميز بعد منافسة شريفة مع ٣٠ إدارة تعليمية استضافتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وتقيّم في فرعين رئيسيين المبادرات الاجتماعية النوعية والتقاليد والتطبيقات الكشفية حيث ابدع فيها الكشافين في عرض مبادراتهم الاجتماعية لأقرانهم بمدارس المنطقة بهدف الاقناع والتأثير وعرض فيها الكشافين مهاراتهم الكشفية في التطبيقات والتقاليد الكشفية من خلال الرحلة الخلوية والربطات والاعمال الريادية ولغة السيمافور والاهازيج الكشفية .

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