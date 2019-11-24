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تجمعات للجراد الأحمر بالساحل الجنوبي الغربي للمملكة.. و«البيئة» تحذر

تجمعات للجراد الأحمر بالساحل الجنوبي الغربي للمملكة.. و«البيئة» تحذر
http://almnatiq.net/?p=802203
المناطق_الرياض

حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من غزو متوقع لأسراب الجراد الأحمر للساحل الجنوبي الغربي للمملكة، وبالتحديد ما بين الليث والقنفذة، قادمة للمملكة من شرق قارة إفريقيا.

جاء ذلك بعدما تمكنت فرق المسح والاستكشاف الميدانية بالوزارة من رصد أسراب ومجموعات من الجراد الأحمر وفي حالة مشتتة، بسبب استمرار الرياح وهطول الأمطار؛ حيث شوهدت الأعداد منتشرة في جنوب الليث ما بين المظيلف ومركز الشواق.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنه جارٍ المسح في كافة المواقع حتى يتم العثور على أماكن التجمع ومكافحتها فورًا، لافتة إلى أن أعمال الاستكشاف مستمرة بهدف القضاء على هذه الآفة والحدِّ من انتشارها.

وأشارت الوزارة إلى أن الظروف الراهنة في الساحل الجنوبي الغربي، خصوصًا من الليث جنوبًا حتى جازان، بسبب هطول الأمطار المستمر والسحب القادمة من الغرب؛ تعد بيئة ملائمة لاستمرار التكاثر في نطاق الموسم الشتوي في الجزء الجنوبي من الساحل الغربي بالمملكة.

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