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بلومبرغ تكشف عن أسماء أثرياء سعوديين يستثمرون في اكتتاب أرامكو..من بينهم الوليد بن طلال

بلومبرغ تكشف عن أسماء أثرياء سعوديين يستثمرون في اكتتاب أرامكو..من بينهم الوليد بن طلال
http://almnatiq.net/?p=802205
المناطق_متابعات

نقلت وكالة “بلومبوغ” الأمريكية عن مصادرها، أن الملياردير الأمير الوليد بن طلال، وعائلات سعودية ثرية، قرروا انتهاز الفرصة واستثمار مبالغ هائلة للاكتتاب بأسهم شركة “أرامكو” .

وجاء اسم الوليد بن طلال وعائلة العليان، بالإضافة إلى كبار رجال الأعمال العاملين في مجال النفط كأبرز الأسماء المشاركة في الاكتتاب.

وحسب المصادر فإن عائلة العليان التي تمتلك حصة كبيرة في مصرف “كريدي سويس” السويسري تفكر في شراء أسهم “أرامكو” بمئات الملايين من الدولارات، وأن الوليد أجرى محادثات لتخصيص مبلغ كبير للاكتتاب العام على أسهم عملاق النفط السعودي.

وأضافت المصادر أن ممثلي “أرامكو” تواصلوا أيضا مع عائلة المجدوعي، التي تعمل في مجالات عدة، منها توزيع سيارات “هيونداي موتور” في السعودية والخدمات اللوجستية، للاستثمار في أسهم “أرامكو” على اعتبار أن نجاح الاكتتاب الأول في أسهم هذه الشركة العملاقة من شأنه أن يلقي الضوء على القيمة الإجمالية لها والتي تقدر بتريليوني دولار.

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