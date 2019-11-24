احدث الأخبار

تدشين وحدة الإشراف على الجنسيات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
أبرز المواد
 محبو الهلال في تبوك يحتفلون بعالمية ناديهم
أبرز المواد
 مدير جامعة الملك خالد يدشن الاجتماع التحضيري لإنشاء تحالف كليات الهندسة في جامعات الجنوب
أبرز المواد
 22 مليونا لمكافآت طلاب وطالبات عسير
أبرز المواد
 بلدي أمانة عسير يعقد اجتماعه الـ ٥٩ ويخرج بالعديد من التوصيات.
أبرز المواد
 رئيس الوزراء اليمني: تطبيع الأوضاع في عدن والمناطق المحررة سيجري وفقًا لاتفاق الرياض
أبرز المواد
 أمانة منطقة الباحة تضبط كميات كبيرة من الدجاج الفاسد
أبرز المواد
 تسرب مياه داخل كلية الباحة الاهلية يخلي الطلاب وهيئة التدريس
أبرز المواد
 بالفيديو : النصر يرفض فرصة الصدارة .. ويخسر أمام الوحدة بهدف
أبرز المواد
 رئيس مجلس الأمة الكويتي يهنئ خادم الحرمين وولي العهد
أبرز المواد
 مدير الأمن العام الأردني يكرم رجال أمن أنقذوا 4 سعوديين جرفت السيول مركبتهم
أبرز المواد
 9 مزايا يجلها الكثيرون في «واتساب».. تعرف عليها
أبرز المواد
تدشين وحدة الإشراف على الجنسيات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

تدشين وحدة الإشراف على الجنسيات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

أبرز المواد
محبو الهلال في تبوك يحتفلون بعالمية ناديهم

محبو الهلال في تبوك يحتفلون بعالمية ناديهم

أبرز المواد
مدير جامعة الملك خالد يدشن الاجتماع التحضيري لإنشاء تحالف كليات الهندسة في جامعات الجنوب

مدير جامعة الملك خالد يدشن الاجتماع التحضيري لإنشاء تحالف كليات الهندسة في جامعات الجنوب

أبرز المواد
22 مليونا لمكافآت طلاب وطالبات عسير

22 مليونا لمكافآت طلاب وطالبات عسير

أبرز المواد

تدشين وحدة الإشراف على الجنسيات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

تدشين وحدة الإشراف على الجنسيات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=802206
المناطق_المدينة

دشن سعادة مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي الأحد (27 ربيع الأول 1441هـ) وحدة الإشراف على الجنسيات بعمادة شؤون الطلاب بهدف تحقيق الرعاية اللازمة والشاملة لطلاب المنح الدراسية من غير السعوديين، بحضور وكيل الجامعة الدكتور حسين العبدلي وعدد من مسؤولي الجامعة.

وتسعى الوحدة إلى التعريف بالمملكة من نهضة علمية واقتصادية وسياسية واجتماعية وصحية، والتعريف بالمنهج الوسطي وتشجيع ثقافة الحوار والتآلف بين الطلاب، والمساهمة في دور الطلاب بدورهم في خدمة مجتمعهم والنهوض به، والمحافظة على أوقات الطلاب واستثمارها بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وكذلك معالجة مشكلات الطلاب الإدارية والعلمية والتربوية والنفسية، وأيضًا التنسيق مع جهات الاختصاص في الجامعة لمعالجة هذه المشكلات، بالإضافة إلى المساهمة في اكتشاف مواهب الطلاب وتوظيف طاقاتهم بما يحقق أهداف المنح الدراسية.

روابط ذات صلة

محبو الهلال في تبوك يحتفلون بعالمية ناديهم

محبو الهلال في تبوك يحتفلون بعالمية ناديهم
مدير جامعة الملك خالد يدشن الاجتماع التحضيري لإنشاء تحالف كليات الهندسة في جامعات الجنوب

مدير جامعة الملك خالد يدشن الاجتماع التحضيري لإنشاء تحالف كليات الهندسة في جامعات الجنوب
22 مليونا لمكافآت طلاب وطالبات عسير

22 مليونا لمكافآت طلاب وطالبات عسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*