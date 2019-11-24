تدشين وحدة الإشراف على الجنسيات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

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دشن سعادة مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي الأحد (27 ربيع الأول 1441هـ) وحدة الإشراف على الجنسيات بعمادة شؤون الطلاب بهدف تحقيق الرعاية اللازمة والشاملة لطلاب المنح الدراسية من غير السعوديين، بحضور وكيل الجامعة الدكتور حسين العبدلي وعدد من مسؤولي الجامعة.

وتسعى الوحدة إلى التعريف بالمملكة من نهضة علمية واقتصادية وسياسية واجتماعية وصحية، والتعريف بالمنهج الوسطي وتشجيع ثقافة الحوار والتآلف بين الطلاب، والمساهمة في دور الطلاب بدورهم في خدمة مجتمعهم والنهوض به، والمحافظة على أوقات الطلاب واستثمارها بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وكذلك معالجة مشكلات الطلاب الإدارية والعلمية والتربوية والنفسية، وأيضًا التنسيق مع جهات الاختصاص في الجامعة لمعالجة هذه المشكلات، بالإضافة إلى المساهمة في اكتشاف مواهب الطلاب وتوظيف طاقاتهم بما يحقق أهداف المنح الدراسية.