المريسل: أفتخر بأني من أسباب حصول الهلال على آسيا.. وكنت سببًا في خسارته أمام سيدني !

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كشف الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل عن مفاجأة بشأن سبب تحقيق الهلال دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا الياباني في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال المريسل أن دعمه للهلال كان أحد الأسباب التي جعلت الهلال يحقق اللقب ويذهب للعالمية لأول مرة في تاريخه.

وأضاف عبر حسابه الرسمي تويتر: ‏”من حقي أن أفتخر كإعلامي مؤثر أنني من أسباب حصول ‎الهلال على البطولة الآسيوية ولعبه في العالمية بعد ‎النصر و ‎الاتحاد لدعمي له”.

وتابع: “دعمت سيدني و أوراوا و وصلوا للعالمية خاصة أن كثيرين يقولون أن من أسباب خسارة الهلال أمام سيدني ارتدائي تيشيرت سيدني”.

ووصل الهلال لأول مرة لكأس العالم للأندية، على الرغم من تأهله للبطولة عام 2000 ولكن تم إلغاءها حينها بسبب أمور تسويقية.