جامعة تبوك تختتم فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

المناطق - تبوك

اختتمت وحدة ريادة الأعمال التابعة لجامعة تبوك اليوم دورة بعنوان “العمل الحر وريادة الأعمال ” التي نظمتها الوحدة بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية تزامنًا مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الذي يقام في أكثر من 170 دولة حول العالم بحضور عدد من منسوبي ومنسوبات الجامعة والخريجين من الطلاب والطالبات أو المتوقع تخرجهم في الفترة القادمة.

وقُدم خلال الدورة شروحات عن منتجات بنك التنمية الاجتماعية، والطرق الصحيحة للبدء في المسارات الخاصة في كل مجال من التخصصات التي يدعمها البنك للسير نحو ريادة الأعمال إلى جانب تقديم التعريفات الأساسية لبدايات العمل الحر والجهات الاستثمارية المتنوعة خارج اختصاص بنك التنمية.