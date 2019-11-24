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رئيس الوزراء اليمني: تطبيع الأوضاع في عدن والمناطق المحررة سيجري وفقًا لاتفاق الرياض

رئيس الوزراء اليمني: تطبيع الأوضاع في عدن والمناطق المحررة سيجري وفقًا لاتفاق الرياض

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رئيس الوزراء اليمني: تطبيع الأوضاع في عدن والمناطق المحررة سيجري وفقًا لاتفاق الرياض

رئيس الوزراء اليمني: تطبيع الأوضاع في عدن والمناطق المحررة سيجري وفقًا لاتفاق الرياض
http://almnatiq.net/?p=802229
المناطق_الرياض

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أن الحكومة ستعمل على تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة كما نص عليه “اتفاق الرياض”.

وناقش رئيس الوزراء مع محافظ عدن أحمد سالم ربيع خطة السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية لمعالجة المشاكل التي تراكمت منذ أحداث أغسطس الماضي.

ووجه رئيس الوزراء وزارة المالية بالتنسيق مع السلطة المحلية في عدن باعتماد الموازنات اللازمة لتنفيذ الخطة وبشكل عاجل، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وفي لقاء آخر مع وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوي النوبة وجه رئيس الوزراء اليمني الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة حل الإشكاليات المتصلة بأوضاع الجرحى والخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى رعاية أسر الشهداء.

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