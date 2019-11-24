أمير جازان يعزي بوفاة البروفسور أبو القاسم والمواطن الحكمي في ثلاثة من أبنائه ..

المناطق_فضه عطيف

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، خالص تعازيه ومواساته الى أسرة وذوي البروفسور خالد بن محمد راجح أبو القاسم عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون استاذ الحديث وعلومه بجامعة جازان والذي توفي مؤخرا – رحمه الله – أثر معاناته مع المرض .

وأعرب سموه ، خلال تعزيته لذوي وأسرة الفقيد أبو القاسم ، عن صادق تعازيه ومواساته، سائلًا الله عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

مشيدا سموه بما قدمه الفقيد من جهود في مجال الحديث والسنة وعلومها لخدمة دينه ووطنه .

كما قدم سمو أمير جازان تعازيه ومواساته الى المواطن محمد بن هادي حكمي في وفاة ثلاثة من ابناءه اثر حادث مروري أليم بإسكان الخارش بصامطة.

داعيا الله عزوجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وان يلهمه وأسرته الصبر والسلوان ..

من جانبهم عبر ذوي الفقيد البروفسور أبو القاسم والمواطن الحكمي ؛ عن شكرهم لسمو أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم ، سائلين الله عزوجل ان يديم على سموه الصحة والعافية وان لا يريه مكروه في عزيز لديه.