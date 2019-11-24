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أمانة منطقة الباحة تضبط كميات كبيرة من الدجاج الفاسد

أمانة منطقة الباحة تضبط كميات كبيرة من الدجاج الفاسد
http://almnatiq.net/?p=802245
المناطق-الباحة
قام مراقبو أمانة منطقة الباحة بضبط ومصادرة كميات كبيرة من الدجاج الفائد، تقدر بعدد تجاوز أكثر من ٣٠٠٠ دجاجة مجمدة فاسدة وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وكانت الكمية مُعدة وجاهزة للتوزيع والتسويق على المستهلكين قبل ضبطها، كما تم أيضاً ضبط سيارة مبردة وأخرى سيارة مكشوفة كانت تقوم بنقل دجاج مبرد بطريقة عشوائية غير متوافقة مع المعايير والإشتراطات الصحية المعتمدة في النقل والتخزين، وتم مصادرة وإتلاف كامل الكميات المضبوطة بالطرق المناسبة بعد الكشف عليها من قبل المختصين بالأمانة، واستحصال الغرامات اللازمة وفق اللائحة.
 وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بأن الفرق الميدانية بأمانة منطقة الباحة تواصل الجولات الرقابية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة بهدف رفع المستوى الصحي للمنشآت وحفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين، مؤكداً بأن الأمانة لن تتهاون مع المخالفين وسيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات عليهم بحدها الأعلى. وحث الدكتور السواط المواطنين والمقيمين للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية أو صحية من خلال الإتصال على مركز البلاغات للأمانة على الرقم الموحد  940 أو تقديم بلاغ عبر موقع الأمانة أو واتساب الأمانة ‪0550271419‬.
  مشدداً في ذات الوقت على التجار وأصحاب المحلات والمراكز الغذائية والمنشآت التي تقدم الأطعمة كالمطاعم والمطابخ والبوفيات بأهمية التعاون وتقديم المصلحة العامة، والتأكد من تطبيق الإشتراطات والمعايير الصحيةوالمتابعة المستمرة والإشراف المباشر على العاملين.

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