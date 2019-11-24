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تسرب مياه داخل كلية الباحة الاهلية يخلي الطلاب وهيئة التدريس

تسرب مياه داخل كلية الباحة الاهلية يخلي الطلاب وهيئة التدريس
http://almnatiq.net/?p=802248
المناطق_الباحة
اوضح الناطق الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة/العقيد جمعان بن دايس بان مركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تبلغ من قبل احد طلاب الكلية الأهلية عن تسرب مياه داخل الكلية الاهلية بالباحة وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة من مركز البلد وعند الوصول وجد تسرب مياه مما أُوجب إخلاء جميع طلاب القاعة وهيئة التدريس وعددهم ٥٥ كما تم فصل التيار الكهربائي عن الموقع حتى يتم إزالة الخطورة والدفاع المدني يهيب بالجميع الى أخذ الحيطة والحذر وازالة كافة مسببات الحوادث متمنياً للجميع السلامه الدائمه

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