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22 مليونا لمكافآت طلاب وطالبات عسير

22 مليونا لمكافآت طلاب وطالبات عسير
http://almnatiq.net/?p=802257
المناطق_عسير

 أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، صرف 22.025.78 ريالا ، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في المدارس النائية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وذلك لشهر ذي الحجة من عام 1440 هـ ، ومحرم ، وصفر ، من العام الدراسي الجاري .

 وأوضح  مدير إدارة خدمات الطلاب ا علي صهفان ، أنه تم إيداع  المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، فيما دعا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع

 

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