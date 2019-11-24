22 مليونا لمكافآت طلاب وطالبات عسير

أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، صرف 22.025.78 ريالا ، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في المدارس النائية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وذلك لشهر ذي الحجة من عام 1440 هـ ، ومحرم ، وصفر ، من العام الدراسي الجاري .
وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب ا علي صهفان ، أنه تم إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، فيما دعا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع
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