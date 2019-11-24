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بلدي أمانة عسير يعقد اجتماعه الـ ٥٩ ويخرج بالعديد من التوصيات.

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بلدي أمانة عسير يعقد اجتماعه الـ ٥٩ ويخرج بالعديد من التوصيات.

بلدي أمانة عسير يعقد اجتماعه الـ ٥٩ ويخرج بالعديد من التوصيات.
http://almnatiq.net/?p=802260
المناطق_أبها 
عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير اجتماعه العادي الـ ( 59 ) اليوم الأحد  بحضور رئيس المجلس والأعضاء وتم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة حيالها ومنها:

مناقشة مقترح وضع كاميرات في الحدائق والأماكن العامة؛ وتجربة بعض الإدارات الحكومية في تفعيل نظام الباب المفتوح والدوام المرن؛ واشتراطات ترخيص المنشآت التجارية داخل المنتزهات الريفية والقرى التراثية.

كما اطلع الأعضاء على اجابات الأمانة على خطابات واستفسارات المجلس حول عددٍ من الموضوعات منها شكوى مواطن حول نقل صناعية مخطط الخزامي؛ وتوصية المجلس في جلسة سابقة حيال طلب المخطط التهذيبي لحي الخديلة والحضيرة؛  ورأي المجلس حيال وجود مخالفات في تعدد الأدوار تستلزم الإزالة؛ إضافة لعرض التعاميم الواردة من أمانة المجالس وما يستجد من أعمال؛ فيما قام المجلس بدراسة عدد من المواضوعات الأخرى وإحالتها للجان المختصة لاستكمال دراستها .

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