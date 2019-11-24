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رئيس مجلس هيئة السوق المالية يلتقي مؤسسي جمعية حماية المستثمرين الأفراد

رئيس مجلس هيئة السوق المالية يلتقي مؤسسي جمعية حماية المستثمرين الأفراد
http://almnatiq.net/?p=802270
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التقى معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد القويز بمؤسسي جمعية حماية المستثمرين الأفراد وأعضاء مجلس الإدارة.
ورحب معاليه في بداية اللقاء بمنسوبي الجمعية، معربًا عن سعادته بتأسيس هذه الجمعية التي ينتظرها مجتمع المستثمرين، مؤكدًا أهمية دعمها بما يحقق أهدافها كمؤسسة مجتمع مدني مستقلة.
ونوه معاليه بالتكامل بين الجمعية والهيئة المتوقع أن يُثمر عن إطلاق مبادرات مشتركة، أهمها تلك التي تسهم في رفع الوعي للمستثمرين الأفراد، وتوصل صوت المستثمر وتساعد في المساندة الحقوقية للمستثمرين الأفراد.
ورفع رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد الضبعان، بالنيابة عن منسوبي الجمعية، الشكر والتقدير لهيئة السوق المالية ورئيسها الداعم، ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد الراجحي، وكذلك لفريق الهيئة، وفريق الوزارة المحترفين، على دعمهم وتسهيلهم لإجراءات التأسيس حتى رأت الجمعية النور، مؤكدًا أن الجمعية ستلبي الطموحات المتوقعة من الجميع، وستؤدي دورها المطلوب بأعلى معايير الأداء – بإذن الله -.

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