إمارة جازان تنفذ حلقة تدريبية عن “التأثير القيادي ” للقيادات الإدارية

نفذت الإدارة العامة للتخطيط والتطوير في إمارة منطقة جازان بالتعاون مع معهد الإدارة العامة اليوم ، حلقة تطبيقية تحت عنوان ” التأثير القيادي ” , وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان الامارة وتستمر لمدة ثلاثة أيام .

وأكد مدير عام التخطيط والتطوير بالإمارة توفيق بن محمد لبينه ، أن تنفيذ الحلقة جاء بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة -حفظهما الله- , مؤكداً حرصهما على تدريب منسوبي الإمارة وجميع الجهات الحكومية بالمنطقة من مدنيين وعسكريين وإلحاقهم بحلقات تدريبية متخصصة في مجالات عمل كل منهم.

وبين أن الحلقة التطبيقية استهدفت القيادات الإدارية في الجهات الحكومية بالمنطقة سعياً لتطوير قدراتهم العملية وإكسابهم مهارات جديدة في إدارة التأثير القيادي بما يعود بالنفع على مجال عملهم .