أمير الحدود الشمالية يدشّن فعاليات أسبوع ” التلاحم الوطني” في المنطقة

المناطق_خالد الضبيبي

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم فعاليات أسبوع التلاحم الوطني “تلاحم” الذي ينظمه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمقر النادي الأدبي بمنطقة الحدود الشمالية .

ويتضمن أسبوع التلاحم الوطني العديد من المحاضرات واللقاءات وورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة ومقاهي حوارية وأمسيات وطنية، وإطلاق قافلة تلاحم وفعاليات الحوار المجتمعي الذي يقوم على تدريب الشباب والفتيات على الحوار وأسسه، وورشة عمل شبابية لصنع مبادرات وطنية لتعزيز اللحمة الوطنية، ومعرضاً تعريفياً بالمركز ومعارض لعدد من الجهات الحكومية المشاركة، وتنفيذ بعض البرامج التدريبية المتخصصة .

وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أهمية الحوار الوطني بين جميع أفراد المجتمع ودوره المهم والحيوي في تعزيز الوحدة الوطنية وقيم ومفاهيم الحوار والتسامح والاحترام والتفاهم والتلاحم ونبذ التشدد والتطرف والتعصب والعنصرية, منوهًا سموه بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعو وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على نشر ثقافة الحوار ، وتعميق وترسيخ الانتماء والتعايش والتلاحم الوطني .

وشدد سموه على ضرورة ربط فعاليات وأنشطة مركز الحوار بتوجهات رؤية 2030 لصناعة رأس مال بشري وطني يتمتع بالقيم الأخلاقية والمفاهيم السليمة قادر على التواصل الحضاري الإيجابي داخل وخارج البلاد وبناء صورة مشرقة للمملكة العربية السعودية لدى الآخر.

ولدى وصول سموه مقر الحفل افتتح المعرض المصاحب للجهات الحكومية واستمع لشرح من ممثلي الجهات المشاركة عن جهودها في تعزيز اللحمة الوطنية وتحقيق مبدأ الاعتدال والوسطية.

بعد ذلك افتتح سموه برنامج ” نحن أبناء كوكب الأرض ” الذي يستهدف طلاب وطالبات الصفوف الأولية بتعليم المنطقة، ويقدم لهم العديد من الدورات والبرامج والأنشطة المهارية والحركية والحوارية بهدف تعزيز الانتماء وحب الوطن وتحقيق اللحمة الوطنية، واحترام الثقافات الأخرى