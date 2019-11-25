وكيل إمارة جازان يلتقي مدير فرع الخدمة المدنية المكلف بالمنطقة

المناطق_-فضه عطيف

التقى وكيل إمارة منطقة جازان أ. عبدالله بن صالح المديميغ في مكتبه بالإمارة اليوم مدير عام فرع ديوان الخدمة المدنية المكلف بالمنطقة محمد بن ناصر المهيهي.

ورحب وكيل امارة منطقة جازان با لاستاذ المهيهي, مقدماً له التهنئه على تعيينه متمنياً له ولجميع منسوبي إدارته وفرع الخدمة المدنية بمنطقة جازان التوفيق في القيام بالمهام المناطة بهم في سبيل تكامل وتضافر الجهود بما يخدم الوطن والمواطن , منوهاً بما تقوم به إدارة الخدمة المدنية من أعمال ومجهودات لخدمة أبناء وبنات المنطقة.

وتم خلال اللقاء بحث كافة الموضوعات والمهام ذات العلاقة بعمل الخدمة المدنية بالمنطقة، وتعزيز دور التعاون بين إمارة المنطقة ووزارة الخدمة المدنية لتطوير العمل الإداري ورفع مستوى اداء الموظف الحكومي.