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رئيس الاتحاد الآسيوي: الهلال استحق اللقب الآسيوي بعروضه القوية وإرادته الصلبة

رئيس الاتحاد الآسيوي: الهلال استحق اللقب الآسيوي بعروضه القوية وإرادته الصلبة
http://almnatiq.net/?p=802294
المناطق - الرياض

هنأ الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فريق الهلال السعودي بمناسبة تتويجه ببطولة دوري أبطال آسيا 2019 ، مؤكداً أن الفريق السعودي نجح في بلوغ الإنجاز القاري عن جدارة واستحقاق بفضل عروضه الفنية القوية وإرادته الصلبة وعزيمة نجومه في مختلف مراحل المنافسة .
وأشار معالي الشيخ سلمان آل خليفة ، أن الفريق الهلالي تمكن من فرض إيقاعه في الاستحقاق الآسيوي بفضل المستويات الملفتة التي ميزت الفريق البطل على امتداد منافسات المسابقة بصفة عامة وفي المباراة النهائية على وجه الخصوص من خلال الأداء الواثق الممزوج بالروح القتالية العالية.
وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي عن ثقته بأن تتويج الهلال باللقب الآسيوي سيشكل دافعا قويا للمشاركة الفعالة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام الشهر المقبل في الدوحة ، متمنياً كل التوفيق لفريقي الهلال السعودي والسد القطري في تمثيل الكرة الآسيوية خير تمثيل في المحفل العالمي المنتظر.
وثمن معالي الشيخ سلمان آل خليفة المستوى الطيب الذي قدمه فريق أوراوا الياباني في مباراتي الدور النهائي مبيناً أن وصول الفريق للمباراة النهائية يؤكد مكانته المتميزة
في كرة القدم الآسيوية التي حقق فيها نجاحات واسعة على مر السنين ، مبدياً ارتياحه للصورة الزاهية التي ظهرت عليها المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا من النواحي الفنية والجماهيرية والتنظيمية ، مبيناً أن المباراة النهائية قدمت صورة رائعة عن كرة القدم الآسيوية وشكلت خاتمة متميزة لموسم بطولات الاتحاد الآسيوي لعام 2019.

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