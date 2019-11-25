احدث الأخبار

ليفربول مهنئاً الهلال: نراكم قريباً في كأس العالم للأندية
أبرز المواد
 «منشآت» تطلق «المنح» لتغطية رسوم الخدمات وفوائد القروض والدراسات الأولية
أبرز المواد
 50000 بريطاني وصيني اختاروا السعودية لعطلاتهم
أبرز المواد
 “ھيئة الأوقاف” تبدأ زيارات ولقاءات الكيانات الوقفية لبحث تطويرها
أبرز المواد
 إقبال على معرض” العلا في العاصمة الفرنسية.. واحة العجائب في الجزيرة العربية”
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية: قصف الحوثيين على لمخا مؤشرًا واضحًا على رفضهم للسلام
أبرز المواد
 رئيس الاتحاد الآسيوي: الهلال استحق اللقب الآسيوي بعروضه القوية وإرادته الصلبة
أبرز المواد
 “رجل الحبال” يحبس الأنفاس بفيديو جديد على ارتفاع 150 مترا
أبرز المواد
 “الحوار في بيئة العمل سعادة” .. لقاء ينظمه مركز الحوار الوطني بالتعاون مع مجلس شباب الجوف
منطقة الجوف
 5 طرق للتعامل مع حب الشباب
أبرز المواد
 معادلة تنسف المتعارف عليه لحساب عمر الكلاب مقارنة بالبشر.. تعرف على عمر كلبك
أبرز المواد
 مطور عقارات خدع المشترين بطريقة “لا تخطر على البال”
أبرز المواد
ليفربول مهنئاً الهلال: نراكم قريباً في كأس العالم للأندية

ليفربول مهنئاً الهلال: نراكم قريباً في كأس العالم للأندية

أبرز المواد
«منشآت» تطلق «المنح» لتغطية رسوم الخدمات وفوائد القروض والدراسات الأولية

«منشآت» تطلق «المنح» لتغطية رسوم الخدمات وفوائد القروض والدراسات الأولية

أبرز المواد
50000 بريطاني وصيني اختاروا السعودية لعطلاتهم

50000 بريطاني وصيني اختاروا السعودية لعطلاتهم

أبرز المواد
“ھيئة الأوقاف” تبدأ زيارات ولقاءات الكيانات الوقفية لبحث تطويرها

“ھيئة الأوقاف” تبدأ زيارات ولقاءات الكيانات الوقفية لبحث تطويرها

أبرز المواد

الحكومة اليمنية: قصف الحوثيين على لمخا مؤشرًا واضحًا على رفضهم للسلام

الحكومة اليمنية: قصف الحوثيين على لمخا مؤشرًا واضحًا على رفضهم للسلام
http://almnatiq.net/?p=802295
المناطق - الرياض

اعتبر رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك أن القصف الذي شنّته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مقر الفريق الحكومي في لجنة التنسيق لإعادة الانتشار في الحديدة هو مؤشر واضح على رفض الانقلابيين للسلام ونقضهم للعهود والاتفاقات.
ودعا رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي برئيس الفريق اللواء الركن محمد عيضة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغوط على مليشيا الحوثي، وعدم مكافأتهم بالتغاضي عن ممارساتهم وانتهاكاتهم المتكررة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
واستنكر رئيس الحكومة اليمنية استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية في مختلف مناطق الحديدة.

روابط ذات صلة

ليفربول مهنئاً الهلال: نراكم قريباً في كأس العالم للأندية

ليفربول مهنئاً الهلال: نراكم قريباً في كأس العالم للأندية
«منشآت» تطلق «المنح» لتغطية رسوم الخدمات وفوائد القروض والدراسات الأولية

«منشآت» تطلق «المنح» لتغطية رسوم الخدمات وفوائد القروض والدراسات الأولية
50000 بريطاني وصيني اختاروا السعودية لعطلاتهم

50000 بريطاني وصيني اختاروا السعودية لعطلاتهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*