“الحوار في بيئة العمل سعادة” .. لقاء ينظمه مركز الحوار الوطني بالتعاون مع مجلس شباب الجوف

المناطق - الجوف

ينظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالتعاون مع مجلس شباب منطقة الجوف يوم الأربعاء القادم لقاء حوارياً بعنوان ” الحوار في بيئة العمل سعادة”، وذلك على مسرح مقر المجلس بمدينة سكاكا.

وأوضح مشرف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان أن اللقاء سيسلط الضوء على عدد من المحاور ذات العلاقة في حوار بيئة العمل ومنها ما الحوار؟ وأثره في العلاقات الإنسانية في بيئة العمل، وعلاقة السعادة بالاندماج الوظيفي .

وبين الحموان أن المركز أتاح الحضور للجميع للاستفادة من اللقاء والحصول على شهادة حضور للبرنامج، حيث يمكن التسجيل من خلال حساب مجلس شباب الجوف @aljoufYC .

وأكد أن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يولي البرامج التي تعنى بشريحة الشباب أهمية خاصة من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الشباب اليوم .