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الأمم المتحدة في أفغانستان تدين بشدة مقتل أحد أفرادها في كابول

الأمم المتحدة في أفغانستان تدين بشدة مقتل أحد أفرادها في كابول

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الأمم المتحدة في أفغانستان تدين بشدة مقتل أحد أفرادها في كابول

الأمم المتحدة في أفغانستان تدين بشدة مقتل أحد أفرادها في كابول
http://almnatiq.net/?p=802328

قالت الأمم المتحدة امس الاحد انه قُتل أحد أفراد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان وأصيب اثنان آخران في انفجار استهدف مركبة تابعة للأمم المتحدة في العاصمة كابول.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) في بيان عن حزنها العميق إثر مقتل أحد أفرادها وإصابة اثنين آخرين بجراح جرّاء الهجوم الذي استهدف مركبة تحمل علامة الأمم المتحدة بوضوح، وقدمت البعثة التي أدانت الاعتداء بأشد العبارات خالص التعازي لأسرة الفقيد.
وأشارت البعثة إلى أنها لن تفصح عن هوية الضحية ولكنه من العاملين الدوليين، إلا أنها أفادت بأن الجريحين أحدهما أفغاني الجنسية والآخر أجنبي.
ودعت الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان السلطات إلى إجراء تحقيق فوري في الهجوم وتقديم المعتدين إلى العدالة.

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