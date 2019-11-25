سمو أمير منطقة جازان يعزي المقدم القحطاني بوفاة حرمه وأبنه وأبنته وعاملة منزلية

جازان _ فضة عطيف

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، خالص تعازيه ومواساته الى المقدم محسن بن محمد مسفر القحطاني من منسوبي قوة الطوارىء الخاصة بمنطقة جازان في وفاة حرمه وأبنه وأبنته وعاملتهم المنزلية – رحمهم الله – وذلك أثر حادث مروري أليم بطريق صبيا -جازان مؤخرا .

وأعرب سموه ، خلال تعزيته للمقدم محسن القحطاني ، عن صادق تعازيه ومواساته، سائلًا الله عزوجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهمه وذويه الصبر والسلوان .

من جانبه عبر المقدم محسن القحطاني عن شكره لسمو أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته له ولأسرته في مصابهم الأليم ، سائلا الله عزوجل أن يديم على سموه الصحة والعافية وان لا يريه مكروه في عزيز لديه.