احدث الأخبار

الأرصاد: أمطار متوسط إلى غزيرة على محافظتي القنفذة والليث والأجزاء الساحلية
أبرز المواد
 عروس البحر الأحمر جدة تستعد لانطلاق بطولة الصداقة الدولية للجاليات بشعار “السعودية والسعوديين في قلوب الجاليات”
أبرز المواد
 إنطلاق ورشة عمل إنشاء المركز الشبابي ببلقرن
منطقة عسير
 سمو أمير منطقة جازان يعزي المقدم القحطاني بوفاة حرمه وأبنه وأبنته وعاملة منزلية
أبرز المواد
 الأمم المتحدة في أفغانستان تدين بشدة مقتل أحد أفرادها في كابول
أبرز المواد
 الأرصاد: هطول الأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق
أبرز المواد
 بعد 5 أيام من طرح «أرامكو» .. المتحصل من الأفراد يفوق طروحات 4 أعوام مجتمعة
أبرز المواد
 الملياردير مايكل بلومبرج يعلن رسميا ترشّحه للرئاسة الأميركية
أبرز المواد
 ليفربول مهنئاً الهلال: نراكم قريباً في كأس العالم للأندية
أبرز المواد
 50000 بريطاني وصيني اختاروا السعودية لعطلاتهم
أبرز المواد
 “ھيئة الأوقاف” تبدأ زيارات ولقاءات الكيانات الوقفية لبحث تطويرها
أبرز المواد
 إقبال على معرض” العلا في العاصمة الفرنسية.. واحة العجائب في الجزيرة العربية”
أبرز المواد
الأرصاد: أمطار متوسط إلى غزيرة على محافظتي القنفذة والليث والأجزاء الساحلية

الأرصاد: أمطار متوسط إلى غزيرة على محافظتي القنفذة والليث والأجزاء الساحلية

أبرز المواد
عروس البحر الأحمر جدة تستعد لانطلاق بطولة الصداقة الدولية للجاليات بشعار “السعودية والسعوديين في قلوب الجاليات”

عروس البحر الأحمر جدة تستعد لانطلاق بطولة الصداقة الدولية للجاليات بشعار “السعودية والسعوديين في قلوب الجاليات”

أبرز المواد
إنطلاق ورشة عمل إنشاء المركز الشبابي ببلقرن

إنطلاق ورشة عمل إنشاء المركز الشبابي ببلقرن

منطقة عسير
سمو أمير منطقة جازان يعزي المقدم القحطاني بوفاة حرمه وأبنه وأبنته وعاملة منزلية

سمو أمير منطقة جازان يعزي المقدم القحطاني بوفاة حرمه وأبنه وأبنته وعاملة منزلية

أبرز المواد

سمو أمير منطقة جازان يعزي المقدم القحطاني بوفاة حرمه وأبنه وأبنته وعاملة منزلية

سمو أمير منطقة جازان يعزي المقدم القحطاني بوفاة حرمه وأبنه وأبنته وعاملة منزلية
http://almnatiq.net/?p=802331
جازان _ فضة عطيف

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، خالص تعازيه ومواساته الى المقدم محسن بن محمد مسفر القحطاني من منسوبي قوة الطوارىء الخاصة بمنطقة جازان في وفاة حرمه وأبنه وأبنته وعاملتهم المنزلية – رحمهم  الله – وذلك أثر حادث مروري أليم بطريق صبيا -جازان مؤخرا .

وأعرب سموه ، خلال تعزيته للمقدم محسن القحطاني ، عن صادق تعازيه ومواساته، سائلًا الله عزوجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهمه وذويه الصبر والسلوان .

من جانبه عبر المقدم محسن القحطاني عن شكره لسمو أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته له ولأسرته في مصابهم الأليم ، سائلا الله عزوجل أن يديم على سموه الصحة والعافية وان لا يريه مكروه في عزيز لديه.

روابط ذات صلة

الأرصاد: أمطار متوسط إلى غزيرة على محافظتي القنفذة والليث والأجزاء الساحلية

الأرصاد: أمطار متوسط إلى غزيرة على محافظتي القنفذة والليث والأجزاء الساحلية
عروس البحر الأحمر جدة تستعد لانطلاق بطولة الصداقة الدولية للجاليات بشعار “السعودية والسعوديين في قلوب الجاليات”

عروس البحر الأحمر جدة تستعد لانطلاق بطولة الصداقة الدولية للجاليات بشعار “السعودية والسعوديين في قلوب الجاليات”
الأمم المتحدة في أفغانستان تدين بشدة مقتل أحد أفرادها في كابول

الأمم المتحدة في أفغانستان تدين بشدة مقتل أحد أفرادها في كابول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*