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إنطلاق ورشة عمل إنشاء المركز الشبابي ببلقرن

إنطلاق ورشة عمل إنشاء المركز الشبابي ببلقرن

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إنطلاق ورشة عمل إنشاء المركز الشبابي ببلقرن

إنطلاق ورشة عمل إنشاء المركز الشبابي ببلقرن
http://almnatiq.net/?p=802334
المناطق _ بلقرن

بمشاركة عدد (15)  شاب وشابة ناقشت  ورشة عمل مركز الشباب الحضاري التي نفذتها  بلدية محافظة بلقرن أهم  الخطط الأولية لتأسيس” مركز شباب المحافظة” وذلك  بحضور محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن عبدالله آل حامد .
من جانبه أوضح  رئيس بلدية  بلقرن الأستاذ أحمد عوض البارقي أن فكرة إنشاء المركز تأتي ضمن مشروع تطوير المشهد الحضري الذي وجه بتنفيذه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود – أمير منطقة عسير- حفظه الله- ، حرصاً من سموه على مشاركة جميع أبناء وبنات المنطقة بأفكارهم، وإبداعاتهم لرسم خطط، ومستقبل التنمية في منطقة عسير بشكل عام.
مضيفاً : إن  المركز يهدف إلى تحقيق حيوية المجتمع السعودي، واستثمار إمكاناته البشرية في ما يحقق التنمية الشاملة والبناء للوطن والمواطن الذي أكدت عليه رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الورشة تناولت ثلاث محاور رئيسية، تضمنت الخدمات والبرامج التي سيقدمها المركز الشبابي، وإدارة المركز الشبابي والإشراف عليه، والأفكار التصميمية للمركز، ومدى ملاءمتها للمميزات النسبية في المحافظة.

 

 

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