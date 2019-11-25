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عروس البحر الأحمر جدة تستعد لانطلاق بطولة الصداقة الدولية للجاليات بشعار “السعودية والسعوديين في قلوب الجاليات”

عروس البحر الأحمر جدة تستعد لانطلاق بطولة الصداقة الدولية للجاليات بشعار “السعودية والسعوديين في قلوب الجاليات”

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عروس البحر الأحمر جدة تستعد لانطلاق بطولة الصداقة الدولية للجاليات بشعار “السعودية والسعوديين في قلوب الجاليات”

عروس البحر الأحمر جدة تستعد لانطلاق بطولة الصداقة الدولية للجاليات بشعار “السعودية والسعوديين في قلوب الجاليات”
http://almnatiq.net/?p=802342
المناطق _ جدة
تستعد عروس البحر الاحمر جدة خلال الشهر القادم لعرس كبير حيث تعكف رابطة الجاليات المقيمة بالمملكة العربية السعودية لوضع اللمسات النهائية لانطلاق “بطولة الصداقة الدولية للجاليات” بشعار “السعودية والسعوديين في قلوب الجاليات”.

وقد أوضح الاستاذ ديابي غوسو ناصري رئيس رابطة الجاليات المقيمة بالمملكة بموافقة مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة والاتحاد السعودي للرياضة للجميع على إقامة البطولة بعد موافقة أمارة مكة المكرمة بناء على برقية مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة المتضمنة إقامة البطولة بجدة تحت إشراف مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة .

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