الأرصاد: أمطار متوسط إلى غزيرة على محافظتي القنفذة والليث والأجزاء الساحلية

المناطق _ الرياض

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد قد تسبب في جريان السيول ونشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظتي القنفذة والليث والأجزاء الساحلية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة عصراً .