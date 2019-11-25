20 مليون يورو منحة ألمانية للأردن

المناطق _ وكالات

وقعت الحكومة الأردنية اليوم، والحكومة الألمانية، اتفاقية منحة بقيمة 20 مليون يورو قدمتها ألمانيا من خلال بنك الإعمار الألماني (KFW)، لتمويل المرحلة الأولى من برنامج ترويج التعليم والتدريب المهني والتقني.

وقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الاردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، وعن الجانب الألماني مدير مكتب بنك الإعمار الألماني في الأردن كريستيان شاوب.

ويهدف المشروع الى توفير برامج تعليم وتدريب مهني عالية الجودة ذات صلة بسوق العمل، كما سيركز المشروع على التعليم والتدريب من خلال التطبيق العملي بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص بهدف زيادة قابلية تشغيل خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني، حيث سيتم اعتماد هذه البرامج في إطار الاعتمادات الوطنية وكذلك وكالات الاعتماد الدولية (مثل الاعتماد الألماني).