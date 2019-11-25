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مؤشرا البحرين يقفلان على تباين

مؤشرا البحرين يقفلان على تباين
http://almnatiq.net/?p=802358
المناطق _ المنامة

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,505.55 بانخفاض قدره 0.10 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 756.49 بارتفاع قدره 12.94 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين و 386 ألف و 406 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 645 ألف و 429 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 60 صفقة.

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