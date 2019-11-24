وفود ” ملتقى الفنون والمهن” تتوافد على تعليم الباحة

المناطق _ الباحة

استقبلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة وفود المناطق والمحافظات المشاركة في” ملتقى الفنون والمهن” الذي تستضيفه المنطقة و سينطلق بمشيئة الله صباح يوم الثلاثاء الموافق 29 / 3/ 1441هـ ويستمر على مدى يومين مركز الأمير حسام للمعارض والمؤتمرات بمشاركة ما يقارب (300 ) مشاركة من 38 إدارة تعليمية من مناطق ومحافظات المملكة .

حيث تواجدت لجان الاستقبال منذ صباح الأمس في مطار الملك سعود بن عبدالعزيز بمنطقة الباحة لاستقبال الوفود المشاركة بباقات الورود و اللوحات الترحيبية وجهزت وسائل النقل المناسبة وكذلك السكن الملائم للضيوف ؛ فيما تتوالى بقية وفود الضيوف بالقدوم خلال اليوم الذي يسبق الفعالية .

المدير العام للتعليم بالباحة الدكتور عبد الخالق حنش الزهراني رحب بضيوف المنطقة وتمنى لهم طيب الإقامة ووجه اللجنة المنظمة بتسخير إمكانيات الإدارة لضيوف المنطقة وبما يحقق نجاح البرنامج وبلوغ أهدافه .

كما أعربت الوفود المشاركة عن سعادتهن بزيارة المنطقة وقدمن شكرهن لإدارة تعليم الباحة لحسن الاستقبال بعدها رافقت لجنة الاستقبال الضيوف لمقر السكن واستقبالهن بكل حفاوة وترحيب