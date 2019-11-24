احدث الأخبار

وفود ” ملتقى الفنون والمهن” تتوافد على تعليم الباحة
منطقة الباحة
 مؤشرا البحرين يقفلان على تباين
أبرز المواد
 “الصحة”: اختتام الملتقى الأول لفقر الدم على نطاق الشرق الأوسط
أبرز المواد
 20 مليون يورو منحة ألمانية للأردن
أبرز المواد
 الأرصاد: أمطار متوسط إلى غزيرة على محافظتي القنفذة والليث والأجزاء الساحلية
أبرز المواد
 عروس البحر الأحمر جدة تستعد لانطلاق بطولة الصداقة الدولية للجاليات بشعار “السعودية والسعوديين في قلوب الجاليات”
أبرز المواد
 إنطلاق ورشة عمل إنشاء المركز الشبابي ببلقرن
منطقة عسير
 سمو أمير منطقة جازان يعزي المقدم القحطاني بوفاة حرمه وأبنه وأبنته وعاملة منزلية
أبرز المواد
 الأمم المتحدة في أفغانستان تدين بشدة مقتل أحد أفرادها في كابول
أبرز المواد
 الأرصاد: هطول الأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق
أبرز المواد
 بعد 5 أيام من طرح «أرامكو» .. المتحصل من الأفراد يفوق طروحات 4 أعوام مجتمعة
أبرز المواد
 الملياردير مايكل بلومبرج يعلن رسميا ترشّحه للرئاسة الأميركية
أبرز المواد
وفود ” ملتقى الفنون والمهن” تتوافد على تعليم الباحة

وفود ” ملتقى الفنون والمهن” تتوافد على تعليم الباحة

منطقة الباحة
مؤشرا البحرين يقفلان على تباين

مؤشرا البحرين يقفلان على تباين

أبرز المواد
“الصحة”: اختتام الملتقى الأول لفقر الدم على نطاق الشرق الأوسط

“الصحة”: اختتام الملتقى الأول لفقر الدم على نطاق الشرق الأوسط

أبرز المواد
20 مليون يورو منحة ألمانية للأردن

20 مليون يورو منحة ألمانية للأردن

أبرز المواد

وفود ” ملتقى الفنون والمهن” تتوافد على تعليم الباحة

وفود ” ملتقى الفنون والمهن” تتوافد على تعليم الباحة
http://almnatiq.net/?p=802361
المناطق _ الباحة

استقبلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة وفود المناطق والمحافظات المشاركة في” ملتقى الفنون والمهن”  الذي تستضيفه المنطقة و سينطلق بمشيئة الله صباح يوم الثلاثاء الموافق 29 / 3/ 1441هـ ويستمر على مدى يومين مركز الأمير حسام للمعارض والمؤتمرات  بمشاركة ما يقارب (300 ) مشاركة  من 38 إدارة تعليمية من مناطق ومحافظات المملكة .

حيث تواجدت لجان الاستقبال منذ صباح الأمس في مطار الملك سعود بن عبدالعزيز بمنطقة الباحة لاستقبال الوفود المشاركة بباقات الورود و اللوحات الترحيبية وجهزت وسائل النقل المناسبة وكذلك السكن الملائم للضيوف ؛ فيما تتوالى بقية وفود الضيوف بالقدوم خلال اليوم الذي يسبق الفعالية .

المدير العام للتعليم بالباحة الدكتور عبد الخالق حنش الزهراني رحب بضيوف المنطقة وتمنى لهم طيب الإقامة ووجه اللجنة المنظمة بتسخير إمكانيات الإدارة لضيوف المنطقة  وبما يحقق نجاح البرنامج وبلوغ أهدافه .

كما أعربت الوفود المشاركة عن سعادتهن بزيارة المنطقة وقدمن شكرهن لإدارة تعليم الباحة لحسن الاستقبال بعدها رافقت لجنة الاستقبال الضيوف لمقر  السكن واستقبالهن بكل حفاوة  وترحيب

روابط ذات صلة

مدير جامعة الملك خالد يدشن الاجتماع التحضيري لإنشاء تحالف كليات الهندسة في جامعات الجنوب

مدير جامعة الملك خالد يدشن الاجتماع التحضيري لإنشاء تحالف كليات الهندسة في جامعات الجنوب
أمانة منطقة الباحة تضبط كميات كبيرة من الدجاج الفاسد

أمانة منطقة الباحة تضبط كميات كبيرة من الدجاج الفاسد
تسرب مياه داخل كلية الباحة الاهلية يخلي الطلاب وهيئة التدريس

تسرب مياه داخل كلية الباحة الاهلية يخلي الطلاب وهيئة التدريس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*