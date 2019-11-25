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“البنتاغون” يقيل وزير البحرية

“البنتاغون” يقيل وزير البحرية
http://almnatiq.net/?p=802364
المناطق _ وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” اليوم الأحد أن وزير الدفاع مارك اسبر طلب من وزير البحرية الأمريكية الاستقالة بعد مزاعم بأنه قدم اقتراحًا سريًا إلى البيت الأبيض لحل القضية المثيرة للجدل المتمثلة في اتهام عنصر بالقوات الخاصة بالبحرية بارتكاب جرائم حرب في العراق.

وقال البنتاغونفي بيان إن اسبر طلب من وزير البحرية ريتشارد سبنسر ان يتقدم باستقالته بسبب “افتقاره للصراحة” في التعامل مع قضية عنصر القوات الخاصة بالبحرية الأمريكية إدوارد جالاجر.

وتمت تبرئة جالاجر هذا العام من اتهامات بإطلاق النار على مدنيين، وقتل أسير من مقاتلي تنظيم “داعش”، والتهديد بقتل رفاقه خلال عملية انتشار عام 2017.

لكنه أدين بتصوير نفسه مع جثة، في قضية شهدت التفاف العديد من أعضاء الحزب الجمهوري حول جالاجر. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الخميس الماضي إنه لن يسمح للبحرية بتخفيض رتبة جالاجر بالقوات الخاصة، وهي واحدة من قوات العمليات الخاصة التابعة للجيش الأمريكي، بعد أن قالت البحرية إنها تراجع الأمر.

وقال البيان إن الدعوة لاستقالة سبنسر جاءت بعد أن علم البنتاغون أنه قدم اقتراحًا خاصًا إلى البيت الأبيض لإعادة رتبة جالاجر.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان إن اقتراح سبنسر الخاص يتناقض مع تصريحاته العلنية وأن إسبر فقد “الثقة ” به.

وكان سبنسر قد اختلف مع ترمب علناً بشأن تعامله مع قضية جالاجر.

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