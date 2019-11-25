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طرق لبنان لا تزال مغلقة بعد ليلة من الاشتباكات

طرق لبنان لا تزال مغلقة بعد ليلة من الاشتباكات
http://almnatiq.net/?p=802372
المناطق - الرياض

بعد ليلة من المواجهات بين المتظاهرين وأنصار ميليشيات حزب الله وحركة أمل في العاصمة بيروت، استيقظ اللبنانيون صباح الاثنين على إغلاق لعدد من الطرق في عدة مناطق من لبنان.

وفيما تمكنت الأجهزة اللبنانية من فتح طريق رئيسي في بيروت، استمر إغلاق عدد من الطرق في شمال البلاد والبقاع وفي العاصمة، وفق ما ذكرت “سكاي نيوز عربية”.

وأدى استخدام هذه الوسيلة الاحتجاجية إلى انقسام بين المحتجين، حيث يرى فريق بأنها ضرورية لإجبار الحكومة اللبنانية على الاستماع إلى مطالبهم، ويرى فريق آخر أنها تثير الاحتكاك مع المواطنين.

وفي وقت سابق، دعا المتظاهرون اللبنانيون لإغلاق الطرق يوم الاثنين، بمناسبة مرور 40 يوما على اندلاع الحركة الاحتجاجية الواسعة ضد الفساد والنخبة الحاكمة في البلاد.

وكان الشارع اللبناني شهد مساء وليل الأحد مواجهات بين المتظاهرين وأنصار حزب الله وحركة أمل، الذين اعتدوا على المحتجين عند جسر “الرينغ”، أو الطريق الدائري، في بيروت.

وقام أنصار حزب الله والحركة بتحطيم الأملاك العامة والخاصة قرب ساحتي رياض الصلح والشهداء، كما ألقوا بالحجارة على المحتجين والإعلاميين والعناصر الأمنية.

ووصفت المواجهات بين المتظاهرين وأنصار الحركة والحزب بأنها الأسوأ منذ بدء الحراك الشعبي اللبناني في 17 أكتوبر الماضي.

ورغم تدخل الجيش اللبناني، استمرت عمليات الكر والفر مع أنصار الحزب والحركة حتى ساعات الفجر الأولى، قبل ان ينسحبوا من حيث أتوا، من دون أن تعتقل الأجهزة الأمنية أي عنصر من العناصر المخربة.

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