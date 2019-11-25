الخدمات الإلكترونية لمنصة “قوى” تغطي 80% من احتياج أصحاب الأعمال

المناطق - الرياض

أعلنت منصة “قوى” التي تُعد الواجهة الجديدة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إضافة عددٍ من الخدمات الجديدة عبر بوابتها الإلكترونية، لتمكين العملاء من الحصول على خدماتها بكل يسر وسهولة، وذلك بهدف تحسين وتسهيل تجربة العملاء من أفراد ومنشآت، مؤكدة أن هذه الخدمات تُغطي أكثر من 80% من احتياج أصحاب الأعمال.

وأكدّت “قوى” في بيان صحفي اليوم، أن ما نسبته 83% من الخدمات التي تقدمها المنصة تمت إعادة هندستها وتطويرها لتساهم في تسهيل الأعمال التجارية، حيث تقوم المنصة على إعادة هندسة السياسات والإجراءات وأتمتة العمليات بتحويلها إلى خدمات إلكترونية تُسهل رحلة العميل وتختصر المدة الزمنية لتنفيذ العمليات دون الحاجة لمراجعة مكتب العمل أو أي جهة أخرى.

وأشارت إلى أن تحديث الخدمات في المنصة يتم بشكل دوري، وذلك بهدف تقديم جميع الخدمات بشكل إلكتروني ولتحقيق المستهدف الرئيسي بأن تتيح المنصة لجميع المستفيدين الحصول على جميع الخدمات بشكل إلكتروني دون الحاجة لمراجعة الفروع أو المكاتب المعنية بذلك، مبيّنة أنها تعمل على تطوير وأتمتة الإجراءات بحيث تعمل المنصة على تسهيل تجربة المستخدم وتسريع الإجراءات والآليات المتبعة لتكون نقطة التقاء بين المنشآت والعاملين في القطاع الخاص سواء سعوديين أو غير سعوديين.

وبيّنت أنه يمكن لجميع المستفيدين الحصول على خدمات المنصة من خلال البوابة الإلكترونية أو عبر الرابط: https://www.qiwa.sa، حيث تتيح لهم خدمات متعددة منها، رخص العمل، التأشيرات الفورية للمنشآت القائمة، تغيير مهنة العامل بشكل فوري، ونقل خدماته، وشهادة السعودة، ومؤشرات العمل وغيرها من الخدمات، وتهدف المنصة من خلال هذه الخدمات إلى خلق سوق عمل متكامل تنافسي يرتكز على الشفافية ليكون ركناً أساسياً في دعم اقتصاد الوطن، وتعزيز أهمية التوطين والامتثال لأنظمة العمل، إضافةً إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين الموظف وصاحب العمل، وذلك عن طريق إعادة هندسة السياسات والإجراءات الخاصة بخدمات وزارة العمل وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات.

يذكر أن منصة “قوى” تم إطلاقها في إبريل من العام الحالي 2019، وذلك بهدف تحسين تجربة المستخدم والارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة له من قطاع العمل.