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“فيسبوك” على خطى “إنستغرام”: خاصية تحمي مشاركات الأصدقاء

“فيسبوك” على خطى “إنستغرام”: خاصية تحمي مشاركات الأصدقاء
http://almnatiq.net/?p=802400
المناطق - الرياض

يطّور «فيسبوك» خاصية جديدة تشبه المعروفة بـClose Friends في تطبيق «إنستغرام»، حسبما أكده موقع «تيك كرانش» التقني. ويرجع تطوير هذه الميزة إلى تخوّف مستخدمي التطبيق الأزرق من المنشورات التي يشاركونها مع الأصدقاء، إذ بات من المهم لهم توفر ميزة تصنيف الأصدقاء كـ«مقربين»، بحيث تتم مشاركة المنشورات «الخاصة» معهم فقط دون غيرهم من الأصدقاء الآخرين (الأقارب أو زملاء العمل أو غيرهم). وستحمل الخاصية الجديدة اسم «المفضلون» أو Favorities، إذ سيتمكن المستخدم من تصنيف أصدقائه، وتحديد من يرغب مشاركتهم بيانات أو صور معينة معهم فقط، سواء من خلال المنشورات أو «الماسنجر». يذكر أن «فيسبوك» وجد أن 95% من مستخدميه لم يخصصوا قوائم ضمن شبكة معارفهم، فعمل على «التجميع التلقائي» للأصدقاء، إلا أن هذا الإجراء لم يفلح في إقناع المستخدمين بزيادة المشاركة.

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