سعودية في “جنيس” بأطول أسطول سيارات في العالم

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حطمت الشابة السعودية آلاء بالقاسم الرقم القياسي لأطول أسطول سيارات، وذلك بمشاركتها في أول فعالية تقام في السعودية ضمن «موسم الرياض» بأطول أسطول سيارات سعودي للنساء في العالم.

وبحسب “عكاظ”، منحت بالقاسم العضوية الدائمة من المنظمة الدولية المختصة بإدارة الأعمال «بيتا جاما سيجما»، لتميزها وتفوقها العلمي، إذ إنها ابتعثت ضمن «برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي» إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحصلت على درجة الماجستير في تخصص الإدارة المالية. وتعد هذه العضوية أرفع اعتراف يمكن الحصول عليه في أي مكان بالعالم في برنامج الأعمال المعتمدة من AACSB الدولية والتي تمنح لأفضل 10% من الطلاب المتفوقين من كليات القمة حول العالم.

كما حصلت على عضوية المفتاح الذهبي للشرف العالمي (Golden Key International Honor Society) والتي تعد أحد أهم الإنجازات الأكاديمية على مستوى العالم، إذ تهتم الجمعية منذ تأسيسها عام 1977 في الولايات المتحدة بتكريم الطلاب وتشجيع التحصيل الأكاديمي المتميز لنخبة من طلاب الجامعات على مستوى العالم وتعتبر من جوائز الشرف الجامعية في العالم والتي تمنح وفق معايير إنجازاتهم الأكاديمية المتميزة.

بدورها، اعتبرت بالقاسم أن قرار قيادة المرأة للسيارة دليل على قدرتها على تحمل المسؤولية، علاوة على إسهامه في تحسين الصورة الذهنية للسعودية على مستوى العالم. وتعد آلاء أول فتاة سعودية تعمل في تسعير المعاملات بالمملكة، وتعيد تحقيقها هذه الإنجازات إلى ما توليه الدولة من اهتمام بطموح الشبان والفتيات سعيا لتنمية وتطور الوطن في كافة المجالات.