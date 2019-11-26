بعد النجاح الكبير.. إنتاج جزء ثان من «الجوكر»

بعد النجاح الكبير.. إنتاج جزء ثان من «الجوكر»

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بعد النجاح الكبير.. إنتاج جزء ثان من «الجوكر»

بعد النجاح الكبير.. إنتاج جزء ثان من «الجوكر»
خواكين فونيكس.
http://almnatiq.net/?p=802402
المناطق - الرياض

أفادت مجلة هوليوود ريبورتر بدء المفاوضات بين المخرج تود فيليبس وشركة وارنر بروز، لإنتاج جزء ثان من فيلم الجوكر، الذي جسد بطولته النجم خواكين فونيكس، وتجاوزت إيرادته مليار دولار في شباك التذاكر حول العالم، ليصبح بذلك أول فيلم بتصنيف «للكبار فقط» يحقق هذا الإنجاز.

وأكد مصدر مقرب أن المفاوضات بين المخرج تود فيليبس وشركة وارنر بروز أصبحت في المراحل النهائية، إذ تقدم المخرج تود فيليبس بفكرة عمل لإعادة إحياء قصص أبطال عالم دي سي الخارقين، من خلال إنتاج مجموعة من الأعمال الأصلية. وتضمن هذا العرض استكمال قصة الجوكر في جزء ثان، وهو ما تداولته بعض الصحف بعد انتشار الشائعات منذ عرضه الأول في مهرجان البندقية شهر أغسطس الماضي، وانتزاعه جائزة الأسد الذهبي، وحتى الآن لم يتم الاتفاق على طبيعة السيناريو أو اختيار الأبطال.

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