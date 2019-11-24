أسبوع تلاحم الشمال يستعرض دور التعليم في تعزيز القيم الوطنية

المناطق - الرياض

ضمن فعاليات أسبوع ‎تلاحم ‎الشمال نظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني اليوم الاثنين 28 ربيع الأول 1441هـ، الموافق 25 نوفمبر 2019م في مقر إدارة الغرفة التجارية بعرعر ، جلسة حوارية بعنوان ” دور التعليم في تعزيز القيم الوطنية” . واستعرض اللقاء الذي أداره الدكتور/ ثامر البحيري ، مدير إدارة البحوث والدراسات بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ، واستضاف مدير إدارة التعليم في المنطقة ، الاستاذ عثمان بن إبراهيم العثمان

الوحدة الوطنية وما أولته قيادة هذا البلاد في ترسيخ قيم التسامح ونبذ الفرقة . مسعرضا عدد من الآيات والأحاديث الكريمة التي تحث على الإعتصام وعدم الفرقة ، لافتا إلى ان التعليم في الحدود الشمالية شهد نقلة نوعية كبيرة في العهد الحديث حتى بلغ عدد المدارس في الحدود الشمالية اكثر من 500 مدرسة للبنين والبنات .

وتناول العثمان ، جهود التعليم في محاربة الغلو وتشجيع الوسطية والإعتدال كمنهج عام ، ومحاربة ومقاومة التأويل الفاسد للنصوص الشرعية والخطاء في منهج الاستدالال ، ونشر العلم الرصين المتزن وإبراز مقاصد الشرع السمحة ومحاربة الجهل بكل أشكاله .

وقال العثمان إن التعليم يقوم بدور كبير في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعة وذلك بتعزيز التعاون مع الأسرة ومعالجة التفكك الأسري وفق رؤية ورسالة التعليم كما أن التعليم يسعى لترسيخ قيم الإنسانية ومعنى الحياة والعطاء في شخصيات الطلاب من خلال برامج وأنشطة تساعد على اختيار الأصدقاء الصالحين وتفعيل برنامج إرشادي يشارك من خلاله الطلاب في معالجة مشكلاتهم وأمور حياتهم .

يذكر أن فعاليات أسبوع تلاحم مستمرة حيث يقيم المركز غداً جلسة حوارية عن دور وسائل الإعلام الجديد في المحافظة على الوحدة الوطنية ، يليها أمسية شعرية وطنية .