انطلاق فعاليات ملتقى رؤساء أقسام مهارات البحث ومصادر المعلومات لرفع مستوى التحصيل الدراسي بالطائف

عادل الزهراني - الطائف

انطلقت اليوم، فعاليات ملتقى رؤساء أقسام مهارات البحث ومصادر المعلومات لرفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات و الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلا في ادارتي الاشراف التربوي للبنين والبنات “قسم مهارات البحث ومصادر المعلومات” , بمشاركة ٩٤ مشرفاً ومشرفة يمثلون 46 إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة ، وذلك بفندق أوالف بحضور المدير العام للتعليم طلال اللهيبي ومشرف عموم الوزارة محمد البحر والمساعد للشؤون المدرسية محمد عامر النفيعي والمساعدة للشؤون التعليمية مها الزايدي ومشرفة عموم الوزارة عائشة القحطاني وعدد من مديري ومديرات الإدارات والمكاتب والمشرفين والمشرفات والمشاركين والمشاركات

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى مشرف عموم البحث ومصادر التعلم بالوزارة محمد عبداللطيف البحر

كلمة استعرض فيها ما توليه الوزارة من اهتمام بالغ بأقسام البحث ومصادر المعلومات ومعلميها ,لرفع المستوى التحصيل الدراسي مما يؤدي إلى ناتج تعليمي تربوي مميز لابنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات ومن أهمها استخدام مهارات استخدام مصادر المعلومات المختلفة وإعداد البحث العلمي ومهارات الاستخدام الأمثل للبحث الإلكتروني مبيناً إدراك المعلم للمسئولية فهو قدوة في عمله وناظم للقيم وصاحب رسالة عظيمة.

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي على أهمية الملتقيات التربوية لنقل وتبادل الخبرات للرفع من مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات داخل حجرة الدراسة والبحث والعطاء والتنافس للرفع من مهارات ابنائنا وبناتنا وحثهم على استخدام مصادر المعلومات والوصول لها بالشكل الصحيح والمتميز واستخدام الثروة المعرفية الجديدة مما يسهم في الرفع من مستواهم التحصيلي . مرحبًا بجميع المشاركين والمشاركات في مدينة الورد ومثمنا جهود القائمين على العمل من تعليم الطائف ممثلًا في قسمي البحث ومصادر التعلم (بنين وبنات) وجميع اللجان العاملة والمساندة على الاستعداد الأمثل لهذا الملتقى

ومقدرًا جهود المشاركين والمشاركات في البرنامج لما له من أثر على الميدان وماتحققه من تبادل الخبرات مؤملًا أن يحقق البرنامج أهدافه المرسومة

ثم شارك الطالبين نايف عبدالرحمن و وليد الحارثي من مدارس الشافي الاهلية الحاصلين على الوسام الذهبي على مستوى المملكة في الحوارات الوطنية احداها باللغة العربية تحدث فيها عن متجر الأرواح والآخر باللغة الإنجليزية تحدث عن تاريخ وأهمية المكتبات وما تحويه من مصادر ومعلومات .

ثم شاهد الحضور أوبريت شموخ وطن من مدارس شباب الفهد الاهلية ومدرسة لبيد بن ربيعة نال استحسان الحضور

ثم كرم المدير العام للتعليم الرعاه والمشاركين والمشاركات وشركاء النجاح .

بعد ذلك انطلق البرنامج الذي يتناول مهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات البحث ومصادر المعلومات على مدى ثلاثة أيام .