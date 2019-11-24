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أمانة القصيم تدشن خدمة إصدار التراخيص في البلدية الفرعية النسائية بمدينة بريدة

أمانة القصيم تدشن خدمة إصدار التراخيص في البلدية الفرعية النسائية بمدينة بريدة
http://almnatiq.net/?p=802423
المناطق / بريدة

دشنت أمانة منطقة القصيم مؤخراً خدمة إصدار التراخيص البلدية من البلدية الفرعية النسائية بمدينة بريدة ، جاء ذلك بعد إتمام أعمال الربط الإلكتروني مع الأنظمة البلدية وتدريب الكادر النسائي المختص، وباتت البلدية الفرعية النسائية بمدينة بريدة تقدم خدمات إصدار التراخيص للمستفيدات بشكل كامل.
هذا وتواصل البلدية الفرعية النسائية بمدينة بريدة جهودها الرقابية والإشرافية وفق نطاق أعمالها ، حيث نفذت خلال العام الماضي (1561) جولة ميدانية على المطاعم والمشاغل النسائية ، وأصدر الفريق الرقابي بالبلدية (707) مخالفة ، ومصادرة (1091) كيلو من المواد التالفة والغير صالحة للاستهلاك الادمي ، وفي مجال الخدمات الإلكترونية أصدرت البلدية خلال العام الماضي (685) شهادة صحية ، وأنهت معالجة (869) رخصة.
هذا وشاركت البلدية بتنظيم عدد من الفعاليات و ورش العمل والمعارض على مدار العام منها أسبوع الإبداع البلدي ،حملة غذائكم أمانة ،معرض صحة البيئة ومهرجان صيف وربيع بريدة.

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